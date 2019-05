La gente lleva menos productos aseguran Supermercados chinos

El público consumidor de Corrientes, no es la excepción de lo que ocurre en todos los puntos de venta del país, donde “los precios siguen aumentando y la gente lleva cada vez menos productos”. Desde radio Sudamericana la titular de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y países del Sudeste Asiático, Yolanda Durán, reveló que su entidad no fue contactada para el programa paliativo de artículos de primera necesidad, aunque informó que de todos modos ya tienen “precios más bajos” que los esenciales anunciados por la Casa Rosada. “No nos llamó el Gobierno para hacer acuerdos de precios, nos enteramos por lo que hablaron los ministros y la página de la Secretaría de Comercio”. Por supuesto que “adherimos a los precios esenciales, igual nosotros ya los tenemos más bajos”, enfatizó. Las medidas económicas, que dio a conocer el gobierno conforman un paliativo que hay que solucionar. “En esta estanflación, señores hay que trabajar en serio de raíz”, disparó. “No creo que haya desabastecimiento por los precios; hay muchas empresas que no producen directamente por las tarifas”. El mayor problema es que “la gente se lleva lo justo, la gente no tiene dinero en el bolsillo”, alertó Durán.