La Cámara avaló FPV pero el fallo “no está firme”

La Cámara Electoral avaló la participación de la sigla del Frente para la Victoria en las boletas de las elecciones legislativas provinciales del 2 de junio, aunque el fallo aún no está firme, y ya fue apelado.

Po ahora la sigla del FPV quedó oficializada.

Hasta donde se pudo husmear, Ricardo Colombi y sus aliados prefieren que el nombre de la otrora alianza del kirchnerismo compulse en los comicios por ser conocida a nivel nacional, y de sufrir una contundente derrota, tendría mayor promoción en los medios nacionales, más aún cuando Cambiemos viene perdiendo en todas las contiendas electorales de 2019.

La impugnación la había solicitado el candidato a senador de Juntos Podemos, Alejandro Karlen, con el patrocinio del polémico José Rodolfo Martínez Llano, quien quedó fuera de la contienda electoral por no haber conseguido sello partidario para su postulación.

“Es una decisión que no está firme. Vamos a apelar al STJ y todo lo que decida ese frente interno será provisorio hasta la última semana de mayo”, expresó Karlen, quien confía en el Superior Tribunal de Justicia, donde Martínez Llano tiene a uno de sus delfines, el ministro Fernando Niz.

“La resolución favorable a ese frente era algo que lo esperábamos” reconoció Karlen para puntualizar que “la última semana de mayo se resolverá si pueden participar con dicha sigla. Pero mientras tanto, todo lo que se decida de ese frente será provisorio hasta esa decisión que debe tomar el STJ. Es un fallo que no está firme”, insistió para criticar que “lamentablemente son compañeros que están tratando de engañar a la gente”. “Queremos demostrar que hay un peronismo que quiere hacer bien las cosas y otro sector que trata de esconderse en nombres y denominaciones truchas”, concluyó.

Los imputados

Sólo por este caso de tormentos, desmenuzado en la imputación que presentaron hace un año el fiscal federal Marcelo Rapaport y la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, deberán rendir cuentas (además de Garde y Albarracín) el teniente Jorge Guillermo Díaz y el subteniente Eduardo Luis Gassino. Los coroneles Mabragaña y Norberto Fernández, jefe y subjefe del RI5, murieron impunes.

El comandante de quien dependía el RI5 que cobijó las torturas, general Omar Parada, está imputado pero todavía no fue notificado. Idéntica demora beneficia al capitán Emilio Terán y al teniente Jorge Cadelargo, que junto a Garde integraban la plana mayor del regimiento. También a los capitanes Horacio Vlcek y Jorge Masiriz, ex jefes de compañías, y al teniente coronel Jorge Luis López, ex jefe de la Compañía de Ingenieros 3 de Monte Caseros. La lista de subalternos citados a declarar entre el 27 de junio y el 4 de julio la integran, además de los cuatro mencionados, los subtenientes Belisario Affranchino Rumi, Jorge Oscar Ferrante y Emilio Samyn Duco, ex jefes de sección; los sargentos Luis Manzur y Raúl Linares, el teniente primero Gustavo Calderini, y los cabos Pablo Hernández, Claudio Tamareu, Jorge Romano, Ramón Caro, Sergio Guevara, Oscar Contreras, Francisco Rivero y Ramón Leiva.