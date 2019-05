Incautan 345 kilos de carne bovina faenada ilegalmente

Secuestran más de 300 kilos de carne, no aptas para el consumo humano. Ocurrió el martes por ex Ruta 12-camino a Riachuelo. Allí se detuvo a una camioneta 4 x 4 (Korendo Famili), la que contenía en su interior un total de 345 kilogramos de carne bovina. El vehículo era conducido por un hombre mayor de edad. El producto faenado no contaba con los sellos veterinarios correspondientes y además obviando las medidas Sanitarias y Bromatológicas, ni tampoco pudo acreditar la propiedad del cargamento cárnico. Posteriormente, se realizó la desnaturalización mediante la incineración.