Hay faltantes en Precios Esenciales

En Productos Esenciales en Corrientes, se han detectado faltantes. Inspectores de la Subsecretaría de Comercio realizan controles diarios en las cadenas de hipermercados adheridos a este programa nacional como también sobre Precios Cuidados. Se labraron actas de infracción al detectar ausencia de productos en las góndolas.

El director de Defensa del Consumidor, Orlando Seniquiel, destacó que “desde el inicio de esta nueva etapa del programa de Precios Cuidados se incrementaron las inspecciones, en particular las referidas a la existencia en góndola y mantenimiento de los precios máximos fijados para los denominados Productos Esenciales de la canasta básica alimentaria, que no deben faltar en las góndola y que para el NEA son 62”.

Seniquiel informó que tanto en Capital como en el interior se detectaron numerosas faltantes de artículos de las marcas establecidas en los listados vigentes, por lo que se labraron las correspondientes actas. Reveló que algunos centros comerciales reemplazaron productos faltantes por otros de igual calidad y precio, en su mayoría de marca propia.

“Especialmente en el interior provincial es donde se detecta un menor grado de acatamiento al programa”, reconoció Seniquel.

En Capital el acuerdo comprende a las firmas Carrefour, Día, Walmart y Chango Más, y en el interior provincial, en determinadas localidades, se suman Vea y La Anónima.

“Lamentamos que las cadenas locales no hayan asumido el compromiso en beneficio de los ciudadanos de adherirse a este programa nacional”, expresó finalmente el funcionario.