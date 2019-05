Hasta el jueves pagan $1.000

Entre hoy y el jueves, estarán pagando el plus de $1.000 para los empleados provinciales. El gobernador Valdés, desde Twitter (@gustavovaldesok), confirmó el pago del plus de mil pesos a empleados provinciales. “Les informo que está lista la liquidación del plus extraordinario de $1000 de mayo para trabajadores provinciales activos y pasivos. El pago inicia el martes por terminación del DNI: Martes 7: 0, 1, 2 y 3; Miércoles 8: 4, 5 y 6; Jueves 9: 7, 8 y 9”, precisó.