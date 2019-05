Gasoducto, otra vez sopa

El Gobierno nacional licitó el servicio de operación y mantenimiento del Gasoducto del NEA para las provincias de Santa Fe y Chaco. No se conocen novedades para las provincias de Corrientes, Misiones y Formosa. Durante la campaña electoral de 2017 se vendió el alineamiento de Nación, Provincia y Municipio, slogan con el que Cambiemos conquistó a los incrédulos votantes correntinos colocándolo a Gustavo Valdés en el sillón de Ferré como sucesor de Ricardo Colombi. Más aún, colocó a Carlos Vignolo como el titular del Plan Belgrano. La gestión del Mono ex basquetbolista, en una interna por la marquesina política con la macrista Ingrid Jetter, solo deparó la demorada construcción de a travesía urbana de la ciudad de Corrientes, un proyecto que ya venía lanzado desde la administración de Camau Espínola en la comuna capitalina. No hay emprendimientos de envergadura para Corrientes. El más anunciado y promocionado Segundo Puente, no clasificó, siendo hasta el momento uno de los grandes chamuyos del radicalismo local. Por ahora se convirtió en un fracaso.

Horas atrás se supo que la empresa estatal Integración Energética Argentina (Ieasa) puso a disposición los pliegos de la licitación pública nacional para la contratación del servicio de operación y mantenimiento del gasoducto, las que tendrán plazo de presentar sus ofertas hasta el 20 de mayo.

Desde 2007, Ieasa (ex Enarsa) tiene a su cargo la concesión para la operación del gasoducto durante 35 años, prorrogables. Esto incluye la responsabilidad de construir, operar, mantener, prestar el servicio de transporte y comercializar.

La actual gestión gubernamental nacional inició una revisión de los contratos y la continuidad de algunas de las etapas inconclusas. Pero decidió modificaciones al proyecto original por las que el tendido no se completará en los tramos correspondientes a las provincias de Formosa, Corrientes y Misiones.

Con esas obras postergadas, el gobierno nacional decidió avanzar en la habilitación de los tramos en Santa Fe y Chaco, los que ya habían sido puestos a prueba, habilitados e inyectados con gas en el segundo semestre del año pasado. Estas provincias no son gobernadas por Cambiemos. Una por el Socialismo y la otra por el Justicialismo.