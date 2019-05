“Habrá mucho voto opositor a ECO, hay gente que quiere avanzar”, aseguró el candidato a diputado provincial de Juntos Podemos, Ángel Rodríguez, en declaraciones a radio Dos.

“Tenemos una crisis en el sistema democrático porque no tenemos confianza, la gente que votamos la miramos mal y pensamos que se roban todo, y en general no es así”, indicó Rodríguez para sostener que “en Corrientes hay un sentido de permanencia, el régimen que nos gobierna está hace 16 años, y los candidatos a senadores y diputados están hace 15 años en sus bancas, mientras que la democracia fue hecha para la alternancia”.

Consultado sobre por qué nuevamente participa en una elección expresó que “porque uno tiene ciertos principios, el correntino no nació para ser pobre, ni para mirar cuánta plata tiene para comprar las mercaderías, de tener para hoy y no saber para mañana. Antes de hablar de grandes estructuras de debe declarar una emergencia socio política en la provincia”, aseveró el postulante a la cámara baja.

“Las fuerzas que de alguna manera le disputan al gobierno provincial las bancas, somos todos del campo nacional y popular, debido a la no presentación del PJ, se han distribuidos en distintos frentes. La gente tiene cinco opciones y todos tenemos las mismas inquietudes”.

“Yo no vengo para robar no tengo expedientes que así lo indiquen, puedo mirar a los ojos a la gente” destacó.

Sobre si votaría a Cristina dijo que “si se presenta y gana las PASO, sí, sin dudas, me preocuparía que no se presente”, .

Finalmente consideró que “creo que va a haber mucho voto en oposición a ECO, hay gente que quiere avanzar, cambiar, no solo cobrar un sueldo, no van a sacar diez u once diputados como creen, los correntinos pueden votar conscientemente”.