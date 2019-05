Espalda ancha con sueldos flacos

El gobernador Gustavo Valdés sostuvo desde Esquina que la medida salarial “para que no perdamos ante la inflación” es posible, porque “el Estado va teniendo la espalda más ancha”, lo cual permite “poder soportar este tipo de crisis”. Asimismo insistió en que “la única forma de combatir la pobreza es crear riqueza”, tras repasar el plan “desarrollista” de su gestión provincial.

Un párrafo aparte para la teoría de Valdés que la medición del INDEC de la pobreza en Corrientes no es real, y que es 10 puntos menos según estadísticas que mandaron hacer a una semana que se conocieron los tristemente índices. Un programa de medición serio, lleva de 6 meses a dos años desarrollarlo, pero el ministro Marcelo Rivas Piasentini lo concluyó en menos de siete días. Lamentable mentira.

“Decidimos adelantar el aumento para equiparar los salarios provinciales con la inflación. Eso es tener visión para poder soportar este tipo de crisis”, arengó Valdés en el club San Martín, ubicado sobre la calle Mitre de la ciudad esquinense. Aunque para todo el universo de empleados estatales, la espalda ancha no ataja los sueldos flacos.

No obstante se jactó ante “la decisión de aumentar casi un 70 por ciento lo que pagamos por cada uno de los hijos de los empleados públicos”. Y sostuvo que “eso es tener visión para que no perdamos ante la inflación y vamos seguir pagando en término”.