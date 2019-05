Elvira Sánchez renunció por pedido de su familia

María Elvira Sánchez de Cemborain adujo “un pedido familiar” para tomar la determinación de renunciar como intendente de Mercedes. Su esposo Víctor Cemborain había dejado tiempo antes a la Coordinación de Gabinete del municipio.

La dimisión se Sánchez se relaciona con la persecución política-judicial que soporta su marido, y que no para pocos, es orquestada desde el radicalismo en la figura del ex gobernador Ricardo Colombi. La decisión de la ahora ex jefa comunal mercedeña, tomó por sorpresa a los vecinos de esa localidad en que se dio. Hay un estado de incertidumbre al arco político local.

Semanas atrás la justicia de Mercedes había sobreseído al ex intendente Víctor Cemborain en una causa de abuso sexual sobre una menor. El punto álgido de este incidente, ocurrió cuando en plena reunión de Consejo Provincial del PJ, la madre de la adolescente a viva voz escrachó a Cemborain, quien se encontrab presente en el cónclave. Ahora se habla de otra denuncia, con más olor a amenaza sobre la familia Cemborain