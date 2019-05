El oficialismo “pateó” proyecto de Barrionuevo

“Queremos mitigar las políticas nacionales apoyadas por el gobierno provincial”, aseveró Martín Barrionuevo, quien solicitó la preferencia del tratamiento de un proyecto de excepción impositiva, pero el oficialismo no acompaño la iniciativa.

El proyecto de ley que busca exceptuar del pago de impuestos provinciales a la comercialización de alimentos de la canasta básica, fue enviado a comisiones de Defensa del consumidor y Hacienda. El beneficio incluye al pan común, leche fluida y en polvo, otros productos como el arroz blanco, harina común 000, fideos secos, papas, azúcar común tipo A, de tres cortes de carnes, huevos de gallina, aceite y yerba mate común.

“Solicitamos el acompañamiento para este tipo de medidas que lo que buscan es incluir, lo que buscan es morigerar la difícil situación que está viviendo nuestra gente que no llega a fin y que necesita que desde el estado provincial le demos respuestas, en este caso bajarle el precio a los alimentos hubiera sido muy importante, pero el oficialismo no nos acompañó”, dijo tras la sesión el diputado para luego remarcar que, “en esto no debemos demorar, estas son decisiones que se deben tomar de manera rápida”.

El proyecto modifica el artículo 134° del Código Fiscal de Provincia y suma la eliminación del gravamen a la comercialización minorista y mayorista de pan común, leche fluida o en polvo, entera o descremada prevista en esta ley; los siguientes productos: arroz blanco, harina común 000, fideos secos, papas, azúcar común tipo A, carnes (vaca: cortes asado, paleta, nalga; pollo), huevos de gallina, aceite (girasol, maíz, soja) y yerba mate común.

Barrionuevo recordó que Corrientes “es la provincia más empobrecida”, con un índice de pobreza que alcanzo el 49,3% y una de indigencia del 13,8% según el informe del INDEC.