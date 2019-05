El Iberá no fue elegido una de las 7 maravillas

Finalmente los Esteros del Iberá no lograron ingresar a las 7 Maravillas Naturales de la Argentina. El resultado se dio a conocer ayer por la tarde. . Se registraron más de un millón de sufragios por internet, según informaron desde la organización.

El paisaje natural correntino no pudo insertarse entre los sitios más votados por los participantes. El más votado fueron las Salinas Grandes, de Jujuy.

El concurso se lanzó en abril pasado por parte de New 7 Wonders, con el objetivo, anunció, de “inspirar y concientizar sobre la conservación de las bellezas originarias de todo el país” a través de la selección de 7 íconos.

Entre los 28 finalistas elegidos hubo sitios de 18 provincias del país: Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan, Mendoza, Formosa, Misiones, Corrientes, Chaco, Córdoba, provincia de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La votación: 1º Las Salinas Grandes – Jujuy. 2º Glaciar Périto Mariano Moreno – Santa Cruz. 3º Talampaya – La Rioja. 4º Selva Misionera – Misiones. 5º Mina Clavero – Córdoba. 6º Parque Nacional Nahuel Huapi – 7º Bañado la Estrella – Formosa