El gobierno convocará a Cristina

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, confirmó que el Gobierno convocará al diálogo a Cristina Fernández de Kirchner. Aseguró que “probablemente” esta semana le hará llegar la propuesta a la senadora nacional.

Frigerio aseguró que la convocatoria al diálogo que propone el gobierno nacional para encontrar consensos mínimos entre todas las fuerzas políticas incluirá a la ex presidenta y actual senadora. “Tiene que estar en esta mesa”, admitió Frigerio.

La invitación del Jefe del Estado está contenida en una carta remitida esta tarde en la que señaló que “estos puntos no son un plan de Gobierno, ni una propuesta electoral, ni un contrato de adhesión. Son una invitación para que podamos despejar algunos temas esenciales de nuestras discusiones. Confío en que desde la madurez democrática podremos dar una muestra de acuerdo que nos permita darle mayor tranquilidad a los argentinos”, sostuvo Macri.

La carta está dirigida a todos los gobernadores del país, la senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner, el senador nacional Miguel Angel Pichetto, el diputado nacional Daniel Scioli, el ex diputado Sergio Massa; el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, y los referentes de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña.

También fue remitida a autoridades del Foro Convergencia, el Grupo de los 6, la Mesa de Enlace, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Confederacion Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). Además, fue enviada a autoridades de las iglesias Católica y Evangélica, del Centro Islámico y de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).