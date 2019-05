El ex RI9 no puede venderse es un sitio de memoria histórica

Funcionarios nacionales ligados al Plan Urbano Costero, Ejecutivos y Judiciales, y la ONG que representa a víctimas del terrorismo de Estado en Corrientes, realizaron ayer una inspección sobre del ex Regimiento N°9 y recordaron que en el predio contiene a un ex centro clandestino de detención declarado sitio de memoria. Actualmente se encuentra sujeto por una medida cautelar que impide su venta, y aparado por la legislación nacional de sitios históricos.

“Nosotros recorrimos hoy el predio porque hay termitas dentro del galpón en el que funcionó el CCD y el ex casino de oficiales, pero también vimos que hay bolsas quemadas dentro del galpón, que la guardia es sólo de seis soldados, porque el Regimiento ya se retiró de la zona, y eso nos da muy mala impresión porque en otros lugares hubo centros clandestinos como en el caso de Neuquén, donde sólo quedaron las bases”, dijo Daniel Cian, presidente de la Asociación Civil del Espacio de la Memoria.

“Nosotros recordamos a todos que este lugar se encuentra bajo una medida cautelar hasta tanto se eleve a juicio la tercera parte de la causa Ex Regimiento N°9 en Corrientes, y se traten los hechos que en ella se señalan, indicados en este mismo lugar. Nosotros no podemos dar por supuesto que acá no hay más pruebas. No podemos saber qué podemos encontrar en este lugar hasta que la justicia ordene que se vuelva a investigar. No sabemos si acá nomás, a unos cuantos pasos, hay una fosa común”, expresó Cian.

El lugar se encuentra protegido por la Ley 26.691 declara Sitios de Memoria a “los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983”.