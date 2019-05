“Dispuesto a sentarme con Macri”

El ex ministro de Economía y probable candidato a presidente Roberto Lavagna, aseguró que está dispuesto a reunirse con Mauricio Macri si el primer mandatario demuestra una “sincera voluntad de construir consensos”. Lavagna le reprochó a Macri que en 2017 se sacó una foto con la oposición en el Centro Cultural Kirchner, tras la cual “siguió profundizando la grieta y la pelea entre los argentinos”. “Si hay voluntad por parte del presidente que esto sea diferente, estoy dispuesto a sentarme con él. Hay otro camino al ajuste y ojalá pueda escucharlo”, consideró el ex ministro. Lavagna manifestó que está convencido que es posible un gobierno de coalición en el país y aseguró que mantiene conversaciones con Sergio Massa, peronistas no K, socialistas, radicales, el GEN de Margarita Stolbizer, sectores de desarrollismo y partidos provinciales de cara a las elecciones presidenciales de octubre.