Cristina no acordará con el gobierno

Cristina Kirchner se niega firmar el acuerdo del Gobierno y respondería por escrito. La senadora analiza contestar por mail cada uno de los ejes de la iniciativa de Macri desde una postura crítica. Cristina rechaza el acuerdo que el Gobierno envió a la oposición y respondería vía mail con críticas los 10 puntos del oficialismo. Es el mismo formato que usarán, Roberto Lavagna y Sergio Massa para rechazar el acuerdo. Mediante ese recurso, Cristina podría marcar postura sobre un tema sensible: negar que esté en su norte declarar un default en un eventual tercer mandato presidencial. Lo hizo, antes, a través de Alberto Fernández y Axel Kicillof pero quizá lo exprese de puño y letra. Luego que el ministro del Interior Rogelio Frigerio confirmara que se convocaría a la ex presidenta, cerca de la senadora se repitió la posición: no apoyar los 10 puntos que comparan con lineamientos del “Consenso de Washington”. La posición “oficial” del cristinismo, fue clara: “Si nos invitan a firmar un documento que avala sus políticas no lo vamos a hacer porque Argentina necesita cambiar el rumbo”.