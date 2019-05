Continúan los despidos en Electrolux

Ahora se suman más de 20 trabajadores despedidos en la fábrica Electrolux. La empresa rosarina desvinculó en lo que va del 2019 a 40 empleados, según fuentes sindicales. La planta rosarina ocupa a 800 personas y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de esa ciudad santafecina pidió una audiencia en el Ministerio de Trabajo, para evitar más despidos. “El gremio lamenta cada trabajador despedido; el acuerdo logrado es para que no haya más cesantías, pero es triste ver que compañeros trabajadores pierden su fuente laboral”, señaló el secretario general de UOM Rosario, Antonio Donello. El sindicato firmó un Procedimiento Preventivo de Crisis con la empresa en el Ministerio de Trabajo, que implica que no habrá más cesantías hasta fin de año, pero no se da marcha atrás con las desvinculaciones anteriores. Los trabajadores despedidos trabajaban en la planta ubicada en Batlle y Ordoñez 3400 y cuando se enteraron de las cesantías, bloquearon los portones impidiendo el ingreso de materia prima.