Choferes no pueden subsidiar a los empresarios millonarios

“Los choferes no podemos subsidiar a empresarios millonarios”, se escuchó en la tarde noche del miércoles, luego de la reunión que se realizó en la Subsecretaría de Trabajo con empresarios y choferes. Como ya se informó en la edición de ayer, habrá una nueva audiencia para el lunes 13 de mayo, a partir de las 17:00, mientras tanto el servicio de transporte de pasajeros deberá estar funcionando normalmente.

“Necesitamos que las empresas paguen la deuda por el no cumplimiento de escala salarial”, dijeron desde el sector de los choferes y anticipan que la conciliación obligatoria dispuesta por Trabajo tiene un plazo de 15 días. En caso que el conflicto no se solucione, los choferes volverán a las medidas de fuerza.

MARIANO ZACARÍAS

“Los choferes no podemos subsidiar a empresarios millonarios”. El vocero de los autoconvocados ratificó que no desistirán en su reclamo. Indicó que los empresarios ofrecieron reconocerles $100 por antigüedad a los choferes y, al mismo tiempo, manifestaron que “no les dan los números para pagar la escala que corresponde”. Por lo que “queda otra reunión de conciliación para el lunes a las 17:00, a la que se invitará al municipio, para que estén al tanto de la situación”, dijo.