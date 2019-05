Censuran a un periodista por criticar la realidad de Sauce

El programa “La mañana de la Mega” que conducía Federico Dursi en Sauce, y que se transmitía en horas de la mañana por Radio Mega (FM 99.9) fue censurado.

Dursi, expresó a través de su cuenta en la red social Facebook, que el motivo de su ausencia en su programa “La mañana de la Mega”, es la censura, que le impide analizar al aire la situación por la que atraviesa esa localidad.

En dialogó con Corrienteshoy, Dursi comentó que lleva cuatro temporadas al aire y que desde el miércoles 24 de abril, es víctima de censura, cuando en el bloque dispuso el análisis de la lucha que realizaban los trabajadores municipales reunidos en asamblea, quienes exigían el cumplimiento de las demandas obreras, como el aumento salarial del 20%.

“Esto no debería ocurrir, el pueblo, el vecino le corresponde y se merece saber de qué se trata”. Durante el ciclo siempre se habló de todos los temas, sueldos miseria, la falta de medidas de seguridad de los empleados municipales, la entrega fuera de término de los balances del 2017 y 2018, la falta de carteles de la obra pública, los aprietes y despidos a empleados por sus ideas políticas, detalló el periodista.

El conductor radial además es uno de los autoconvocados que lleva adelante el reclamo para que se concreten las obras de pavimentación de la Ruta 126, más precisamente en el tramo que une la citada población con Curuzú Cuatiá.

“Me cancelan el espacio radial, me dijeron que por “órdenes” de arriba, las directivas fueron que no podemos hacer preguntas, menos en tiempos de elecciones”, reveló Dursi, quien prefiere no seguir en el programa mientras haya restricciones en la libre expresión de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información ya que violan el derecho a la libertad de expresión.