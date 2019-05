Celoso apuñaló y mató a la nueva pareja de su ex

Un hombre mató a la pareja de su ex mujer. Ocurrió en el barrio Sociedad Rural de Mercedes. Allí alrededor de la 8 de la mañana del lunes dos personas tuvieron una discusión acalorada y uno de ellos terminó gravemente lesionado con un arma blanca. Fue trasladado al hospital local, pero horas más tarde, alrededor de las 17:30, falleció por la profunda herida producida debajo de la axila por el puntazo que recibió. La víctima fue identificada como Mauro Acuña de 30 años, mientras que el homicida con el apellido Pelozo de 32, quien sufrió heridas leves.

Segú se pudo saber Pelozo, enterado de una nueva relación que tenía su ex pareja, no habría soportado tantos celos y llegó hasta el domicilio en el cual estaba su ex novia junto a Acuña.

La policía encontró el arma homicida y detuvo a Pelozo