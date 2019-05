Atlético bailó a River en Tucumán

River sufrió un duro golpe en su visita a Atlético Tucumán por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de la Superliga. El equipo que dirige Ricardo Zielinski se hizo fuerte de local y logró una contundente victoria por 3-0 que lo posiciona con grandes expectativas de cara a la definición de la serie.

El conjunto “Millonario” se mostró mejor parado en el comienzo del partido, con una actitud más ofensiva. Sobre todo con los avances por la izquierda de Fabrizio Angileri, el elenco visitante se acercaba con mayor peligro. Pero esa leve superioridad no se tradujo en el marcador y una ráfaga del conjunto local torció el rumbo de las acciones.

A pura efectividad y en un lapso de tres minutos, “El Decano” se puso en ventaja. El primer gol llegó a los 34′: luego de cortar una contra rápida de River, David Barbona hizo una gran combinación con Leandro Díaz y quedó solo para definir ante la salida de Franco Armani. En un córner posterior, Díaz peinó en el primer palo y Javier Toledo metió la cabeza para decretar el 2-0.

En unos pocos segundos, Gallardo vio cómo el buen papel de su equipo quedaba hecho trizas ante la eficiencia del conjunto tucumano. Como no pudo revertir la historia en los primeros minutos de la segunda parte, movió el banco: dispuso el ingreso de Matías Suárez y Nicolás de la Cruz por Rafael Santos Borré y Bruno Zuculini.

Pero las modificaciones no lograron torcer el panorama. River fue de mayor a menor en el partido. En la segunda parte no encontró precisión en los toques, menos aún en los últimos metros. Eso fortaleció a Atlético Tucumán, que se “agrandó” ante la pasividad de los de Núñez.

La noche se tornó en pesadilla para la visita cuando, sobre los 33′, Franco Armani falló en la cobertura de un remate desde la medialuna. La pelota se le escapó, pegó en una de sus piernas y Javier Toledo estuvo atento para capturar el rebote que se convirtió en el 3-0 definitivo.

Atlético Tucumán consiguió así una diferencia que podría ser determinante de cara la revancha, que se jugará el martes desde las 21.15 en el estadio Monumental. El ganador de esta serie se cruzará en las semifinales con el vencedor de la llave que tienen a Racing y Tigre como protagonistas.