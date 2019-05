32 equipos para el Mundial Qatar 2022

FIFA dio marcha atrás con la ampliación y serán 32 equipos. El organismo admitió que “en las circunstancias actuales, semejante propuesta no puede llevarse a cabo”. La FIFA, que deseaba celebrar el Mundial de Catar 2022 con una ampliación a 48 equipos, anunció ayer que renunciaba a la idea y que la cita en el pequeño Estado del Golfo tendrá 32 equipos participantes. El organismo, que en mayo había presentado un estudio de viabilidad y que había incluido en el orden del día de su próximo congreso en París en junio la votación de esta ampliación, admitió que “en las circunstancias actuales, semejante propuesta no puede llevarse a cabo”. Con este escenario, Conmebol seguirá teniendo cuatro plazas y media y no cinco y media si se disputaba con el formato de 48 equipos.