Violencia laboral y discriminación a docentes

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) inició un nuevo plan de acción administrativo, gremial y judicial por irregularidades, violencia laboral y discriminación en la asignación de certificados de aptitud psicofísica -particularmente los calificados como No Apto- emitidos por la Subdirección de Salud Ocupacional dependiente del Ministerio de Hacienda.

“Igual que en el Concurso 37 de 2018, del que dejaron afuera y en situación de precariedad laboral a más de 200 docentes; ahora en el Concurso 38 se repite la situación con cientos de certificados No Apto emitidos con total irregularidad”, denunció el secretario general Fernando Ramírez para puntualizar que “las más afectadas son docentes que hace muchos años están al frente de aulas”. Detalló que en muchos casos los certificados de aptitud psicofísica No Aptos “se emitieron sin diagnóstico previo” e incluso se registraron “casos de discriminación, como certificados No Aptos por exceso de pesos”.

En los meses previos, SUTECO presentó denuncias porque Salud Ocupacional rechazó exámenes psicológicos que realizaron profesionales especializados de hospitales públicos (Escuela, Llano y de Salud Mental en Capital). Se presentaron denuncias por maltrato a docentes por parte de profesionales de Salud Ocupacional.

Muchos docentes en el interior encontraron impedimentos en hospitales públicos para hacerse todos los exámenes médicos de manera gratuita.

Del Concurso 37 todavía quedan más de 200 docentes, en su gran mayoría son mujeres con 15 y 20 años de antigüedad frente a un aula; que todavía están en una situación laboral de precariedad.

GESTAPO del trabajo

“Convirtieron a Salud Ocupacional en una especie de Gestapo del trabajo, que es utilizada para la selección, ajuste y cesantía de docentes”, agregó Fernando Ramírez, quien pidió que hayan “nuevos exámenes psicofísicos, como instancias de constatación y apelación”; pero que esos exámenes se realicen en hospitales con psicólogos, psiquiatras y médicos clínicos de Salud Pública.