Vecinos le vaciaron su local de venta de ropas

En la madrugada del sábado una mujer denunció que un vecino robó el local de venta de ropas que tenía en su vivienda del barrio San Roque Este, ubicado en Pasaje Lujan 4238. La víctima María Antonia Romero, describió que encontró la puerta abierta y su negocio totalmente vacío. Sostuvo que fue hasta el domicilio de su vecino y la mamá no le permitió ingresar. En la Policía le dijeron que no puede ingresar sin una orden de allanamiento, a pesar de conocer al delincuente. También, comentó que supo que estaban vendiendo algunas ropas. “El día viernes para sábado me entraron a mi local, me sacaron todo, no me dejaron nada, hice la denuncia, pero quedó todo ahí no más”, dijo Romero en declaraciones radiales para afirmar que “la Policía le conoce al chico pero no puede hacer nada”. “Le encontré a la novia del delincuente, me dice “si yo tengo tus cosas” y me voy hasta la casa para buscar mis cosas y la suegra no me quería dar las ropas, y le vi a la señora con las ojotas puestas, que yo vendía en mi local”, detalló para puntualizar que “a media cuadra de mi casa vive la señora, fueron mis vecinos no más, porque nadie nunca le dice nada, nadie vio nada, llamé a la Policía para que se acerque hasta el domicilio y un ahora tardó el móvil”. “Estuvieron vendiendo toda mi ropa hasta el día de ayer (por el domingo), y la Policía no tiene orden de ingresar al domicilio todavía”.