Valdés otra vez con Macri que busca apoyo para su reelección

El Gobierno nacional salió a juntar votos para que la convención radical apoye la reelección de Mauricio Macri. En esa estrategia de seducción también entró el mandatario correntino, Gustavo Valdés, quien junto a los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales y de Mendoza Alfredo Cornejo, se volvieron a reunir convocados por el Jefe de Estado. Los tres apoyarían la continuidad del tandilense en el sillón de Rivadavia.

La casa Rosada concentró las operaciones de su mesa de acción política en juntar los votos para que la convención radical, que aún no tiene fecha, respalde la continuidad de Macri al frente del Ejecutivo Nacional. En esa sintonía se encuentra Ricardo Colombi, líder absoluto de Encuentro por Corrientes, quien es más de una vez aseguró su total apoyo a la reelección del otrora presidente de Boca Juniors.

En la reunión de ayer, anunciada para discutir la marcha del mini plan Primavera, estuvieron Marcos Peña, Rogelio Frigerio y los dos gobernadores PRO, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta.

Los presentes acordaron juntarse de nuevo dentro de los próximos 15 días. “El objetivo es reconstruir confianza y expectativa en la marca Cambiemos, encerrarnos no dio buenos resultados”, dijeron voceros en la Rosada, aunque en Corrientes, Colombi prefirió esconder esa marca y presentar a la alianza oficialista el próximo 2 de junio, solo con el mote electoral de ECO.

La apertura repentina del macrismo hacia los radicales no tiene otro objeto que el de seducirlos para que no haya rupturas en Cambiemos, con sectores proclives a un acuerdo con Roberto Lavagna. Sobre finales de 2018 el radicalismo de Corrientes construye en silencio puentes con el ex ministro de Economía de Néstor Kirchner. Un secreto que ya dejó de serlo hace rato.

Se supo que el sector alienado con la Rosada que integran Cornejo y Valdés, no se la quieren dejar fácil a Macri de cara a la convención. Algo pedirán a cambio. En Corrientes hay muchas obras faraónicas anunciadas, pero por el momento sin presupuesto, y otras tantas demoradas por falta de recursos. Seguramente el ituzaingueño esperará para pedir el “mangazo”.