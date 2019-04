Un tesoro incalculable

Félix Barrios recuperó el casco de su hermano Rafael que combatió en las islas. Un coleccionista argentino que vive en Inglaterra compró el casco en una subasta y se lo devolvió. Comentó que “el tesoro que fui a buscar lo recuperé, me hubiera gustado tenerlo a él, pero sé que este casco latió con él”. Cuando terminó la guerra, “nos convencimos de que no volvió, pero no nos resignamos, yo hasta ahora sueño que está vivo”. Asimismo expresó que “el tesoro que fui a buscar lo recuperé, mi hermano se llamaba Rafael Barrios del Regimiento Nº12 General Alvear, tenía 18 años cuando se fue, según lo que me enteré agarraron de prisionero a tres soldados, le sacaron el arma, le ordenaron que vaya a ser una limpieza, había un explosivo y explotó la bomba cerca de él”. Expuso que “no sé porque está como ‘N/N’ todavía mi hermano si los ingleses lo agarraron, él estaba en Darwin y se fue trasladando” y señaló que “un soldado compañero de él está viviendo en La Plata y tengo que ir a verlo para que me cuente lo que sabe de mi hermano”. Félix recordó que “mi padre hace siete meses que murió y me hubiese gustado que él pudiera ver el casco, tocar, y emocionarse como yo; mi mamá falleció hace seis años y mi hermano se la llevó, porque nunca pudo superar la muerte de mi hermano”.