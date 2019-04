Un hombre celoso causó disturbios en comisaría

Un hombre de 39 años, identificado con las iniciales R C J, oriundo de Entre Ríos, terminó detenido tras causar un violento episodio en inmediaciones a la Comisaría 18 en el barrio 17 de Agosto, por calle Turín al 1800. Su reacción está directamente relacionada con lo sucedido en la madrugada del martes en inmediaciones de la Plaza Del Mercosur. Allí una pareja a bordo de un auto terminó demorada. El vehículo pertenecería a RCJ, y su ex mujer lo habría utilizado para salir a pasear con su actual novio.

El iracundo hombre a los gritos amenazó –con un arma en mano- a otra persona que estaba demorada en la sede policial. Se trasladaba en una Honda Tornado y tras la advertencia policial, huyó. Luego de una persecución fue aprehendido: antes dejó la moto, corrió y descartó el arma. RCJ habría actuado tras un ataque de celos provocado porque su ex pareja usó su vehículo para salir a pasear con su actual novio.