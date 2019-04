Un fiscal rechaza que Cristina Kirchner viaje Cuba

El fiscal federal Diego Luciani, que interviene en el caso por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial de Santa Cruz, se opuso hoy a que la ex presidenta Cristina Kirchner viaje a Cuba a ver a su hija Florencia antes del inicio del juicio oral y público cuya fecha de inicio está prevista para el 21 de mayo, informaron a Télam fuentes judiciales. Ayer, la ex mandataria había pedido autorización a los tribunales orales donde se mantienen expedientes que la involucran para viajar a la isla a visitar a su hija desde el 20 y hasta el 30 de abril. El pedido que había formulado Cristina estuvo dirigido a los tribunales 5 -a cargo de Los Sauces-, el 2 -a cargo de la causa por Vialidad- y al 8 -a cargo del expediente de Hotesur-. Los fiscales de esos tribunales Marcelo Colombo (TOF 8), Diego Velasco (TOF 5) y Diego Luciani (TOF 2), debían dictaminar por sí o por no. Luciani es el primero en expedirse. Luego, será el turno de los jueces de aceptar o rechazar el pedido.