Triste final, la boleta del PJ “no estará en las urnas”

Por primera vez en la historia, luego de 18 años de proscripción en los años en los 50 y 60 del siglo pasado, y con el retorno de Perón en 1973 (triunfo de Julio Romero) y el advenimiento de la democracia en 1983, que el Justicialismo de Corrientes irá a las urnas sin boleta propia la emblemática Nº2. Nunca dejó de estar en el cuarto oscuro.

El internismo devoró a la agrupación con más afiliados de la provincia.

Ayer se conoció la oficialización de la alianza Frente para la Victoria en Corrientes por parte de la Justicia Electoral, pero sin la integración del partido Justicialista. Triste final.

Hubo una intención de “mexicaneo” de hacerse de la popular marca burlando la insólita decisión del Consejo Provincial partidario que decidió para evitar la compulsa interna del 31 de mayo, que el sello del PJ no compulse en las legislativas locales.

Horas atrás la jueza electoral (Nº3) María Eugenia Herrero consideró que el PJ no debe estar en ninguno de los frentes, aunque convalidó el tradicional y antiguo nombre de alianza Frente Para la Victoria, que permitirá la inscripción provisoria de candidatos el sábado. No para pocos sería el final de la llamada cooperativa integrada en su mayoría por el grupo de los Renovadores, que como antecedente provocaron la primera ruptura del Justicialismo en los comicios de 1985.

Ahora un peronismo fraccionado deberá confeccionar las listas de concejales y legisladores para las elecciones del próximo 2 de junio.

Algunos por lo bajo consideran que un “grupete” reducido cerró un acuerdo con el radicalismo la vicegobernación, reeditando el viejo Frente de Todos del año 2001 que duró cerca de ocho años. Alguna vez 1588 ya anticipó esta posibilidad, que con el tiempo, parece convertirse en una realidad.