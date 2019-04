“Trasladan escombros y violan la ley”

“Los carreros que trasladan escombros violan la ley”. La titular de MAPAC fue clara sobre las razones por las cuales se secuestran los caballos a los carreros. “La ley nacional 14.346 indica que un caballo no puede traccionar más de la mitad de su peso”. Un caballo que pesa 500 kilos, “no puede tirar más de 250, y los materiales no pesan menos de 2 mil”, especificó. Tras la manifestación realizada en la mañana de ayer por carreros frente a Tránsito Municipal, y su pedido para que dejen de perseguirlos y les permitan trabajar, Isabel Cocomarola se refirió al tema. “No hay ninguna reglamentación que prohíba la tracción a sangre en la ciudad; hay una ordenanza que regula el horario de ingreso de los carros a la ciudad, que indica que pueden hacerlo de 22:00 a 6:00; lo cual significa que pueden hacerlo como recolección de residuos”, aclaró. “Los carreros siempre han conseguido, a través de piquetes y protestas, que los intendentes no se metan y que se viole esa ordenanza y lograron permiso para entrar a la ciudad entre las 9:00 y las 11:00 y las 16:00 y las 18:00”, agregó.