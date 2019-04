Trabajadores de Tipoiti no trabajaran sin pago del feriado

Trabajadores de la empresa textil Tipoití decidieron manifestarse en la puerta de la fábrica por la decisión “unilateral” de la empresa de trabajar un feriado (2 de abril) sin el pago extra. Si bien se les comunicó que otorgarían compensatorio el jueves 18, por medio de asamblea, los trabajadores decidieron no realizar sus labores habituales. “Los compañeros decidieron que ellos quieren su feriado nacional y no quieren que se les quite ese derecho”, manifestó la delegada. El reclamo inició por el pedido de un “pago extra” por trabajar un feriado nacional. Desde la empresa habían comunicado a los empleados que se trabajaría con normalidad el martes 2 de abril y por ello iban a otorgar un compensatorio el próximo jueves 18. Esta situación no satisfizo a los trabajadores y arrancaron con la protesta en la puerta de la fábrica. “La empresa, unilateralmente, comunicó que se iba a trabajar como un día simple, siendo que los feriados nacionales son optativos y con pago doble. Hicimos una asamblea y se decidió no trabajar porque quieren su feriado y no quieren perder el derecho”, indicó una delegada. En medio de la protesta, los trabajadores también indicaron que se presentarán ante la Subsecretaría de Trabajo para denunciar persecuciones y amenazas por parte de la patronal.