Torturas en Malvinas rechazan una solicitud de incompetencia

Rechazan pedido de incompetencia contra el Juzgado Federal de Río Grande que tiene a su cargo la causa por torturas en Malvinas denunciada en su momento por el área de Derechos Humanos de Corrientes.

La causa es la que, en diciembre pasado, el juez Federico Calvete dispuso el llamado a indagatoria de 18 oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas argentinas acusados de haber “estaqueado” y “enterrado” a soldados.

Hernán Bazán Güemes, quien defiende al ex militar Ramón Eduardo Caro en la causa donde se investigan presuntas torturas cometidas por oficiales y suboficiales a soldados de la propia tropa durante la guerra de 1982, había solicitado la “incompetencia” del Juzgado Federal de Río Grande donde se tramita el expediente.

El juez Calvete -que subroga el juzgado riograndense- rechazó la presentación de Bazán Güemes aunque no le impuso sanciones disciplinarias, como solicitó el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de la ciudad de La Plata (CECIM) querellante en el caso.

La denuncia fue radicada en 2007 con la presentación de las primeras 25 denuncias por parte de Pablo Vassel, entonces Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, y tomó impulso a raíz de acciones promovidas por el CECIM.