Terciarios deberán presentar listas de alumnos por la SUBE

Un grupo importante de estudiantes de secundarios y terciarios se agruparon en el Palacio Municipal para tramitar la tarjeta del boleto estudiantil gratuito.

Muchos de quienes asisten a instituciones terciarias se quejaron porque no tenían permitido realizar el trámite, pero el municipio aclaró que los institutos deben presentar la lista de alumnos. Los encargados del área municipal explicaron que si el trámite no está autorizado se debe a que el instituto en el que estudia no presentó la lista ante la comuna. Más allá de esta situación, la municipalidad dio a conocer la grilla de instituciones terciarias dadas de alta hasta el lunes para que sus alumnos puedan realizar el trámite.

Cruz Roja. Instituto Superior de Educación Física. Instituto Superior de Servicio Social Remedios Escala De San Martin. Instituto Superior de Formación Docente José Manuel Estrada. Instituto Superior Carmen Molina de Llano. Anexo Taller Carmen Molina De Llano. Instituto Superior de Formación Docente Terras. Escuela Profesional María de Nazareth I. Colegio Privado Católico “Padre Juan Guido Lucchelli”.