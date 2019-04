Supermercados locales esperan por los precios congelados

En los supermercados locales esperan los precios congelados y evalúan adherir a descuentos. La semana próxima estará disponible el listado de comercios que aceptarán rebajas de 10% para beneficiarios de Anses. Anunciaron que la Provincia también evalúa medidas, pero a largo plazo. Los productos básicos tendrán un congelamiento de precio, aunque se teme que antes haya una suba. En el marco del alto índice de inflación que no da tregua al bolsillo de los argentinos, el presidente Mauricio Macri anunció medidas económicas que se van a reproducir en Corrientes. En este contexto, el martes, desde la Federación Económica de Corrientes (FEC) comunicaron a supermercadistas la posibilidad de adherirse a un programa que dará un 10% de descuento, destinado a jubilados y pensionados, titulares de pensiones no contributivas (la gran mayoría por invalidez). “La reunión de ayer (por el martes) se trató sobre el programa Beneficios Anses, que larga el Gobierno nacional para implementarlo en todas las provincias. Los que poseen las tarjetas tendrán en el supermercado un 10% de descuento con un tope de $1 mil. El Gobierno nacional invita a los supermercadistas e induce a que vayan a consumir”, dijo a El Litoral Daniel Cassiet, presidente de la FEC. En la provincia “hay 200 mil tarjetas”, es decir que habría la misma cantidad de beneficiarios. “Lo que se hace es invitar a los supermercados a sumarse y estimular el consumo, es un beneficio para la gente y nosotros como institución buscamos que se adhieran los comercios”, indicó. La próxima semana sabrán en qué comercio se podrá tener este descuento, ya que si bien los supermercadistas mostraron optimismo y sostuvieron de palabra que van a adherirse, aún no lo han confirmado. El descuento de 10% es sólo los días lunes, con un tope de $1 mil; podrán gastar más dinero, pero siempre tendrán una rebaja de $100. “En la reunión con supermercadistas estuvo el ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini y el subsecretario de Finanzas, Juan Carlos Pelozo. El lunes vamos a saber quién se va a adherir y nosotros transmitimos esa información al Gobierno provincial”, comentó Cassiet. “El arreglo del congelamiento de precios es con los fabricantes, quienes se comprometieron a mantener el valor de 64 productos durante seis meses. Esto es para reactivar el consumo y traer alivio a la gente, desde el sector económico lo vemos con buenos ojos. Lo que sucede ahora es que el viajante viene y trae siempre una lista con nuevos precios, ahora existe un fuerte compromiso de no subir y esperamos que se cumpla. El Gobierno nacional busca controlar la inflación con estas medidas”, comentó Cassiet a este diario.

En este sentido, agregó que “el formador de precio es el fabricante, pero sí reconocemos que los supermercados pueden no cumplir y por ello se van a realizar controles, todos somos responsables de que estos productos no suban el costo”. En referencia a las medidas nacionales, expresó que “el hecho de que no suban las tarifas del gas o el transporte es una buena medida, porque con el aumento de la tarifa sube la inflación, también vemos muy bien acortar los plazos de pago a las tarjetas de crédito, ya que hasta hoy tenían un plazo de 18 días hábiles y ahora se acorta a 10, el comerciante contará con dinero en efectivo antes”.