Solo góndolas vacías y carteles con excusas

Si bien el programa ‘Precios Esenciales’ debía dar inicio ayer en todo el país, en la ciudad de Corrientes las dos cadenas de supermercados adheridas no tienen los productos en exhibición. “No hay ningún cartel que indique Precios Esenciales y las góndolas están vacías en la zona de lácteos. Si bien hay, ya que la vez pasada no había primeras marcas, hoy algo hay, sin embargo, hay partes vacías en la parte de quesos y yogures. En la parte de yerba y azúcar, también hay partes vacías”, se escuchó desde la radio, en una recorrida por las instalaciones de la cadena nacional adherida al programa que se encuentra en el centro. En otro supermercado se podía leer: “Por motivos ajenos a Walmart este producto momentáneamente no se encuentra disponible. Estamos trabajando con el proveedor para que regularice su entrega”. “Hoy el programa debía empezar en todo el país en 2.500 puntos de venta. En realidad, en la zona del NEA, ya nos había notificado la semana pasada las autoridades nacionales que, de los 64 productos, dos no serían comercializados (lácteos), por lo que aquí llegarían 62. De esos, 7 están en producción, por ende, tampoco estarán en góndola hasta el 7 de mayo algunos (fideos) y hasta el 29 otros (lácteos)”, indicó el subsecretario de Comercio y Defensa del Consumidor, Juan José Ahmar.