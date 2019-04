Servicio de recolección en Semana Santa

La Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Corrientes dio a conocer en detalle cómo se dará el servicio de recolección de residuos durante los días de Semana Santa. En detalle, cada día tendrá su particularidad de acuerdo a los alcances de la inactividad por lo que se solicita a los vecinos en general a prestar atención en el siguiente cronograma para evitar que la basura permanezca en la vía pública. Hoy Jueves Santo (18 de abril) solo habrá servicio diurno, por lo que se recomienda no sacar los residuos durante el horario vespertino ni nocturno. No se recolectará basura en el horario nocturno El Viernes Santo (19 de abril) solo habrá servicio nocturno, por lo que no hay que sacar los residuos a la mañana. El Sábado Santo (20 de abril) el servicio de recolección es absolutamente normal. El Domingo de Pascuas (21 de abril) el servicio será normal, por lo que la recolección se realizará en toda la ciudad en horario nocturno, tal como se da habitualmente. El esquema de trabajo se completa con el Feriado Nacional del lunes 2 de abril: éste día habrá servicio normal en todos los turnos. Debido a este esquema, tal lo apuntado, desde la dependencia comunal se solicita a la población extremar la colaboración, sacando los residuos domiciliarios en los días y horarios correspondientes a cada zona.