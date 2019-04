Seis frentes electorales inscribieron sus candidatos

La ca­rre­ra es­tá en mar­cha. Ano­che los seis fren­tes elec­to­ra­les ins­cri­bie­ron los nom­bres de los can­di­da­tos pa­ra las elec­cio­nes del 2 de ju­nio pró­xi­mo en el que se de­be­rán re­no­var cin­co ban­cas en el Se­na­do Pro­vin­cial, 15 ban­cas en la Cá­ma­ra de Di­pu­ta­dos y en 53 mu­ni­ci­pios, in­clui­do Ca­pi­tal, se ele­gi­rán 126 con­ce­ja­les ti­tu­la­res, 112 su­plen­tes, 7 con­ven­cio­na­les ti­tu­la­res y 4 su­plen­tes y 2 De­fen­so­res del Pue­blo ti­tu­la­res y su­plen­tes. Por el ofi­cia­lis­ta En­cuen­tro por Co­rrien­tes (E­CO) la gri­lla de se­na­do­res se­rá en­ca­be­za­da por el ex­mi­nis­tro de Ha­cien­da y Fi­nan­zas En­ri­que Vaz To­rres, la de di­pu­ta­dos Pe­dro “Pe­ru­cho” Cas­sa­ni. En tan­to el Fren­te pa­ra la Vic­to­ria (FPV) ano­tó a Ce­sar “Ta­tin” Ace­ve­do pa­ra en­ca­be­zar a la lis­ta de di­pu­ta­dos, y en el se­na­do Mar­tín Ba­rrio­nue­vo. En lo que res­pec­ta a ECO, con­for­ma­da por 25 par­ti­dos, el pre­do­mi­nio de la Unión Cí­vi­ca Ra­di­cal (UCR) en los lu­ga­res cla­ves es evi­den­te. En la Cá­ma­ra Al­ta el ex­mi­nis­tro de Ha­cien­da y Fi­nan­zas Vaz To­rres se­rá acom­pa­ña­do por el in­ten­den­te de Mo­co­re­tá Henry Fick quien ya fue se­na­dor has­ta 2017, el cu­po fe­me­ni­no se­rá ocu­pa­do por Gra­cie­la Ro­drí­guez que irá por su re­e­lec­ción y en cuar­to lu­gar el Se­cre­ta­rio de De­sa­rro­llo Hu­ma­no Dió­ge­nes Gon­zá­lez. Pa­ra la Cá­ma­ra Ba­ja ins­cri­bie­ron en pri­mer tér­mi­no al lí­der En­cuen­tro Li­be­ral (E­LI), lo se­cun­da­rán los ra­di­ca­les Nor­ber­to “Grin­go” Ast, ac­tual pre­si­den­te del Con­ce­jo ca­pi­ta­li­no, Ma­riel Me­za, Ja­vier Sá­ez del Par­ti­do Po­pu­lar y Héc­tor “Ti­to” Ló­pez. El sex­to lu­gar nue­va­men­te ELI sa­le be­ne­fi­cia­do con Car­men Pé­rez Duar­te sub­se­cre­ta­ria de Sa­lud. El sép­ti­mo lu­gar co­rres­pon­de al ac­tual se­cre­ta­rio Ge­ne­ral de la Go­ber­na­ción Juan Car­los Álva­rez, en tan­to en el oc­ta­vo lu­gar ano­ta­ron al re­pre­sen­tan­te de Pro­yec­to Co­rrien­tes Fran­cis­co Ta­le­ro Po­des­tá, com­ple­tan­do los si­guien­tes es­pa­cios con No­e­lia Bas­si (UCR), Eduar­do Har­doy (PL) y Lo­re­na La­za­roff del PRO. El 12º lu­gar Víc­tor Hu­go Va­lle­jos, re­fe­ren­te del es­pa­cio de in­ten­den­tes del Nor­te Gran­de e irá con el se­llo del par­ti­do La­bo­ris­ta. La au­sen­cia del Par­ti­do Nue­vo (PA­NU) en la nó­mi­na re­sul­tó un he­cho lla­ma­ti­vo. Las ex­pec­ta­ti­vas son al­tas pa­ra el ofi­cia­lis­mo que pon­drá en jue­go nue­ve ban­cas pe­ro as­pi­ran a su­mar 11, pa­ra ello se res­pal­dan en la fi­gu­ra del go­ber­na­dor Gus­ta­vo Val­dés con bue­na ima­gen po­si­ti­va. La dis­per­sión opo­si­to­ra tam­bién es un fac­tor fun­da­men­tal. El Fren­te pa­ra la Vic­to­ria, tras la de­ci­sión de Fa­bián Rí­os de com­pe­tir por un es­ca­ño de con­ce­jal ca­pi­ta­li­no y de­sis­tir de la con­tien­da pro­vin­cial, obli­gó a un cam­bio de es­tra­te­gia por lo que se­rá Mar­tín Ba­rrio­nue­vo quien en­ca­be­ce la lis­ta de se­na­do­res se­cun­da­do por Ste­lla Ma­ris Uguet, quien fue­ra fun­cio­na­ria del mu­ni­ci­pio san­to­to­me­ño en la ges­tión de Víc­tor Gi­raud. En di­pu­ta­dos el pri­mer lu­gar lo ocu­pa el exin­ten­den­te de Man­ti­lla Ce­sar “Ta­tin” Ace­ve­do, se­cun­da­do por Ali­cia Meix­ner, Mar­cos Ota­ño re­fe­ren­te de Cam­bio So­li­da­rio par­ti­do de Víc­tor Cem­bo­rain, Sil­vi­na Ca­bre­ra di­ri­gen­te de La Cám­po­ra y Mi­rian So­sa con­ce­jal que es­te año fi­na­li­za su man­da­to. Mon­zón en el sép­ti­mo lu­gar se ano­tó el di­ri­gen­te au­to­no­mis­ta y ex­di­pu­ta­do Ra­úl Al­fon­zo, una sor­pre­sa te­nien­do en cuen­ta que la es­truc­tu­ra or­gá­ni­ca de los co­lo­ra­dos res­pal­da a ECO. Uni­dad Co­rren­ti­na, li­de­ra­da por la li­ga de in­ten­den­tes dís­co­los del PJ con­ta­rá con las bo­le­tas de KO­LI­NA, la De­mo­cra­cia Cris­tia­na, el Mo­vi­mien­to de In­te­gra­ción y De­sa­rro­llo (MID), Con­vo­ca­to­ria Po­pu­lar y la adhe­sión del Par­ti­do Co­mu­nis­ta de Co­rrien­tes que re­cu­pe­ró re­cien­te­men­te su per­so­ne­ría elec­to­ral y po­drá par­ti­ci­par con su bo­le­ta co­mo adhe­ren­te. La lis­ta a se­na­do­res se­rá en­ca­be­za­da por Jo­sé “Ta­ta” Sa­na­nez ac­tual in­ten­den­te de San­ta Lu­cía jun­to a Ma­ría Or­de­na­ví­a. En Di­pu­ta­dos se­rá li­de­ra­da por Mi­guel Arias, un di­ri­gen­te que res­pon­de al in­ten­den­te de Pa­so de los Li­bres “Tin­cho” As­cú­a, lo se­cun­da­rá la ex­di­pu­ta­da co­mu­nis­ta So­nia Ló­pez y en ter­cer tér­mi­no Emi­lio Ro­te­la lí­der del sin­di­ca­to de Ca­mio­ne­ros de Co­rrien­tes y pre­si­den­te del par­ti­do de la Cul­tu­ra la Edu­ca­ción y el Tra­ba­jo. Una de las bom­bas del cie­rre de ins­crip­ción la dio el fren­te “A­van­ce­mos” in­te­gra­da por Cam­bio Po­pu­lar y el Mo­vi­mien­to Li­bres del Sur quien lle­va­rá co­mo can­di­da­to a se­na­do­res a Eu­ge­nio “Ni­to” Ar­ta­za y a Ce­ci­lia Gor­ta­ri, ha­ce un tiem­po ale­ja­dos de la es­truc­tu­ra ra­di­cal. En Di­pu­ta­dos la gri­lla se­rá en­ca­be­za­da por el ac­tual pre­si­den­te del Par­ti­do Jus­ti­cia­lis­ta (PJ) Ge­rar­do Bas­si. La pre­sen­cia del exin­ten­den­te de Go­ya en es­te nue­vo fren­te se dio lue­go de no ha­llar es­pa­cio en la es­truc­tu­ra del FPV y ase­gu­ran tras fuer­tes dis­cu­sio­nes in­ter­nas. Se­rá se­cun­da­da por Li­lia­na Ru­bín. El fren­te “Jun­tos Po­de­mos” in­te­gra­do por los par­ti­dos Cre­cer con To­dos y Es Po­si­ble ano­tó a Ale­jan­dro Kar­len a la cá­ma­ra Al­ta, se­cun­da­do por Ma­ría Be­lén Me­di­na y Ma­rio Stutz. En tan­to Ángel Ro­drí­guez pa­ra la cá­ma­ra ba­ja jun­to a Fa­bri­cio Bin y Lau­ra Fe­rrig­no. Ten­drá dos co­lec­to­ras en Ca­pi­tal. A úl­ti­ma ho­ra, con me­di­da de am­pa­ro me­dian­te, se pre­sen­tó Ro­ge­lio Be­ni­tez co­mo can­di­da­to a di­pu­ta­do con una lis­ta cu­yo nom­bre Par­ti­do Jus­ti­cia­lis­ta ine­vi­ta­ble­men­te se­rá ju­di­cia­li­za­da. El par­ti­do Ciu­da­da­nos a go­ber­nar, re­cien­te­men­te au­to­ri­za­do, ins­cri­bió gri­lla pa­ra las tres ca­te­go­rí­as. Otros mu­ni­ci­pios im­por­tan­tes que ele­gi­rán con­ce­ja­les el 2 de ju­nio son Go­ya, Cu­ru­zú Cua­tiá y Mon­te Ca­se­ros. En tan­to otro gru­po de co­mu­nas go­ber­na­das por el pe­ro­nis­mo de­ci­die­ron no adhe­rir al de­cre­to del Eje­cu­ti­vo Pro­vin­cial y ha­rán coin­ci­dir sus co­mi­cios con las pre­si­den­cia­les del 27 de oc­tu­bre. El cie­rre no so­la­men­te de­ja “mu­cha te­la pa­ra cor­tar”, si­no de dar­se los re­sul­ta­dos fa­vo­ra­bles pa­ra el ofi­cia­lis­mo im­pli­ca­ría cam­bios en el ga­bi­ne­te de Gus­ta­vo Val­dés y se­rá un re­a­co­mo­da­mien­to cla­ve de ca­ra a los pró­xi­mos años de ges­tión a una cam­pa­ña que ya se ini­cia­rá rum­bo a 2021.