Sananez se enojó con Karlen

“Karlen es un irrespetuoso, que se dedique a laburar y a lo mejor alinea su discurso”, dijo ofuscado el intendente José Sanánez por el parlasur de Corrientes, quien lo acusó de haber pertenecido al partido Nuevo y al autonomismo. Asimismo Karlen, lo había calificado de integrar una “colectora de ECo”. Sobre su lista: Unidad Correntina, para las elecciones del próximo 2 de junio, Sananez expresó que “creemos que vamos a ser una alternativa válida, porque impartimos una forma de hacer política distinta, los intendentes tenemos esa característica, así que puede ser interesante”. “Estamos convencidos de que este grupo así como se ha conformado está fuerte y por ahí incorporar otros sectores es sumar, sin lugar a dudas, yo tengo una excelente relación con Nito Artaza y me gustaría sumarlo, pero creo que este esquema está bien así”, puntualizó el jefe comunal santaluceño. “Con el paso del tiempo vamos a ser la fuerza opositora más grande del gobierno en la provincia”, aseveró para enfatizar que “el año que viene vamos a exigir ir a internas y tener la conducción partidaria y dentro de dos años ser una fuerza alternativa de poder”.

El Tata Sananez reconoció que tiene ganas de ser legislador. “Me siento útil para mi pueblo y también para mi provincia, me da una bronca de gente que la pasa bien y no hace nadie por su provincia”, acusó.

Sobre las causas que derivaron en la incertidumbre dentro del PJ, Sanánez consideró que es “porque esa gente está cómoda como legislador, no tiene vocación de poder”, concluyó.