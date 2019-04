San Patricio le gano 22-18 a Taraguy

San Pa­tri­cio pu­do es­ta vez cum­plir con el ob­je­ti­vo ganarle a Taraguy. Lo hi­zo sie­te dí­as des­pués de ha­ber su­fri­do una de sus más du­ras de­rro­tas co­mo lo­cal (per­dió con CUR­NE 61-­22) y aho­ra an­te el cam­pe­ón Ta­ra­guy y cor­tán­do­le la ra­cha que tra­ía en es­te ini­cio de tem­po­ra­da. Fue 22-­18 la vic­to­ria “ro­ji­ne­gra” en can­cha aje­na, en el co­mien­zo de la sex­ta fe­cha de la Zo­na Cam­pe­o­na­to del Re­gio­nal NE­A. Se lo pu­do lle­var “Sam­pa” pe­se al ini­cio, en el que am­bas de­fen­sas eran pro­ta­go­nis­tas y la po­se­sión era vi­tal. Qui­zás la di­fe­ren­cia en los pri­me­ros mi­nu­tos es­tu­vo en los pe­na­les que acer­tó el aper­tu­ra “cuer­vo” To­más Be­ní­tez Har­doy, que pu­so el 6-­0 en el mar­ca­dor en los pri­me­ros diez mi­nu­tos. Pe­ro lle­gó la pri­me­ra in­ter­ven­ción vi­si­tan­te. Fue por una de las pun­tas y con la ter­ce­ra lí­nea lan­za­da al ata­que, cor­tán­do­se Gon­zá­lez Bam­bu­la pa­ra ser­vir el pa­se a San­do­val que es­ta­ba en ca­rre­ra pa­ra vi­si­tar por pri­me­ra vez el in­go­al de Ta­ra­guy. Era el mo­men­to de la vi­si­ta que vol­vió a gol­pe­ar mi­nu­tos más tar­de. Aho­ra con el em­pu­je de la pri­me­ra lí­nea que al­can­zó el se­gun­do try por in­ter­me­dio de Mar­ce­lo Gon­zá­lez. Y se am­plió di­fe­ren­cias a fa­vor de San Pa­tri­cio con el ter­cer try (en un lap­so de 18 mi­nu­tos), aho­ra por in­ter­me­dio de Fa­cun­do Gi­loc­chi, apro­ve­chan­do nue­va­men­te esas fa­len­cias de­fen­si­vas del lo­cal. El pri­mer tiem­po se ce­rró 15-­6 pa­ra la vi­si­ta (con po­ca for­tu­na en los en­ví­os a los pa­los que po­dría ha­ber au­men­ta­do la ven­ta­ja). Y en el com­ple­men­to, en la pri­me­ra po­se­sión vol­vió a sos­te­ner el pro­ta­go­nis­mo del pack vi­si­tan­te, al­can­zan­do el try pe­nal que pu­so el 22-­6 en los pri­me­ros mi­nu­tos. Que­da­ba me­dia ho­ra y Ta­ra­guy iba a in­si­nuar una re­cu­pe­ra­ción, in­ten­tan­do cui­dar la pe­lo­ta y bus­car avan­zar me­tros. Abrió jue­go y en ac­cio­nes si­mi­la­res sa­có ré­di­tos de la ve­lo­ci­dad de De La To­rre apo­yan­do sen­dos tries (el pri­mer tras sor­pren­der en el pi­que a la de­fen­sa vi­si­tan­te y con los backs de “Sam­pa” lan­za­dos en ata­que). Así fue que lle­gó el ajus­ta­do 22-­18 pa­ra que los úl­ti­mos diez mi­nu­tos se­an dra­má­ti­cos. San Pa­tri­cio pu­so em­pe­ño en la mar­ca, la re­cu­pe­ra­ción le dio al­gu­nos res­pi­ros y Ta­ra­guy equi­vo­có el ca­mi­no (va­rios knock-­ons) y eso le pri­vó de po­der man­te­ner­se en la ra­cha ga­na­do­ra.