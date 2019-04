San Martín recibe esta noche a Instituto en el cierre de su agenda local de abril. Un nuevo compromiso como local tendrá este domingo San Martín de Corrientes en la continuidad de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). Desde las 21:00 recibirá al escolta del torneo Instituto de Córdoba, en el último juego de la agenda del mes de abril en el “Fortín Rojinegro” y antes de una gira larga. Este juego contará con el arbitraje Diego Rougier, Roberto Smith y Enrique Cáceres, siendo el correntino Luis Duarte el Comisionado Técnico. Será el segundo juego entre ambos en la presente temporada, con victoria cordobesa en el antecedente inmediato (96-78 el 9 de febrero en Córdoba), mientras que el historial de encuentros en la elite del básquetbol argentino los encuentros con un total de 11 juegos: con 8 victorias correntinas y las tres restantes con festejos cordobeses. San Martín (13º, récord total 14-16) de viene de 3 triunfos y 3 caídas en sus últimas seis presentaciones como local, siendo derrota la del pasado jueves ante Ferro (82-66) por lo que buscará la recuperación ante Instituto (2º, 21-9). La jornada del sábado sirvió para intensificar la preparación y definir detalles sobre este juego que cerrará esta seguidilla de cinco juegos en el “Fortín Rojinegro”. Entre las novedades, el pivote norteamericano Jeremiah Wood sigue trabajando en forma diferenciada en la evolución de su microdesgarro en el aductor de la pierna izquierda. En la previa, el entrenador Sebastián González fue autocrítico y analizó los que se viene: “Que se venga Instituto no es lo más me preocupa, lo digo con todo respeto por uno de los mejores equipos que juega colectivamente, pero tengo que pensar en San Martín, hacer las cosas mejores y ser más solidarios para trabajar por el equipo. Ese es el primer punto que debemos pensar más allá del rival que venga”. Y agregó: “Seguro que lo primero es ganar y asegurar nuestro lugar en playoffs que todavía no lo tenemos asegurados. Depende de nosotros, en ser mejores nosotros, aspectos que lo conversamos, lo trabajamos pero nos está costando ejecutarlos. Tenemos que volver a ser competitivos como lo hemos hecho en el año”. Después, San Martin cerrará el calendario de partidos del mes de abril con una gira de tres partidos, visitando a Ferro (jueves 25), Obras Basket (sábado 27) e Hispano Americano (lunes 29).