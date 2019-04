San Martín aplastó a Bahía Basket

San Martín de Corrientes tuvo una noche positiva y alcanzó el triunfo como local para sumar un juego clave en esta fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). Venció claramente a Bahía Basket por 66-40 en un partido con defensas, errores y un equipo visitante que cerró una muy mala noche. El panameño Michael Hicks fue el goleador del juego con 16 puntos, secundado por el trabajo de Gabriel Peralta y Martín Cabrera, ambos con 12 tantos, y Lee Roberts, dueño de 6 y 13 rebotes. En la visita, que cumplió con una noche de récords negativos, no tuvo ningún jugador superando el doble dígito en su cuenta y con Federico Elías y Juan Cruz Marini con 6 puntos cada uno. Fue un arranque flojo y raro. Ambas defensas gravitaban en los primeros minutos y el score bajo proponía un deslucido 4-0 en 5’ (puntos de Roberts y Peralta para el local). Hasta que llegó el triuple de Levy, la única anotación de la visita en el cuarto inicial. La defensa alternada de San Martín respondía con creces al juego local y en el último minuto y medio del primer período sumó a Hicks y Cabrera en el goleo. Hicks en el goleo y Roberts en los rebotes forjaron un segundo cuarto muy favorable al local, ampliando ventajas (24-6 a 6’ del cierre del PT) ante las falencias del equipo bahiense que no encontraba respuestas en la rotación. Eso se mantuvo hasta el cierre del segundo capítulo, con Hicks participando del goleo local (terminó con 10 puntos en el PT) y Roberts formando parte de los rebotes (sumaba 8). San Martín mantuvo la intensidad en el inicio del tercer cuarto y estableció un parcial de 13-4 en seis minutos. Con esa distancia (41-16), el juego parecía resolverse sin encontrar respuestas en un equipo visitante desconocido y de porcentaje de cancha muy flojo. Fue 17-11 el parcial del tercer segmento, donde la visita marcó casi la misma cantidad que en todo el primer tiempo. Pero el local mantenía su idea en defensa y estiraba diferencias: 45-23. Sin darse por vencido y herido en su orgullo, el elenco bahiense largó el último cuarto presionando en toda la cancha, buscó descontar con el juego del perímetro e intentando correr las ofensivas. Así se consumió el reloj en los últimos instantes, con un San Martín que no aflojó en defensa pero ya con un quinteto alternativo que sumó minutos y cuidó la victoria. Ahora para San Martín se vienen otros dos juegos como local donde las chances se acrecientan para poder encarrilar el camino pensando en los playoffs. El próximo jueves recibe a Ferro Carril Oeste y el domingo a Instituto, previo a una nueva gira larga que cerrará el mes de abril.