Remiseros pretenden mínima de 50 pesos

Tras el nuevo aumento de combustibles, los conductores resolverían el aumento en los próximos días, según adelantó desde radio LT7 el titular de la Asociación de Remiseros, Juan Castillo. “Se adelantó el aumento de combustibles y fue mucho más de lo esperado, lamentablemente”. Eso, “más el incremento del dólar, que afecta el precio de vehículos y repuestos, la mayoría importados, el panorama se presenta mucho más complejo que en meses anteriores”, agregó Castillo indicando que, con las subas anteriores, estaban habilitados desde noviembre para subir a $50 la mínima, pero que habían decidido no hacerlo para no perder rentabilidad. Con respecto a la situación, marcó que entre los remiseros “buscaremos un consenso para que la mínima no supere los $50 y las modificaciones sean porcentuales”. “Ojalá podamos ponernos de acuerdo en tener una tarifa uniforme, así el usuario paga lo mismo, sin importar el servicio que tome”, agregó.