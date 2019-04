Reestructuraciones tras el conflicto

Los integrante de la Comisión Directiva de CADIM, anticiparon que se iniciará una reestructuración edilicia y de personal. Será por un piso de dos meses y buscarán mejorar la situación tras el conflicto con los trabajadores y padres que pertenecen a la institución. La decisión fue anunciada en conferencia de prensa por los integrantes de la Comisión Directiva del Centro de Ayuda al Discapacitado Mental, quienes aducen que necesitan ese tiempo para reorganizar la institución tras la crisis que han atravesado. “Nos hemos visto obligados a esto por las actitudes tomadas por el personal, manejados por la ex directora, la señorita Melisa Losekann, que no sabemos que fines perseguía con todo esto. No sé si quería quedarse con el predio de CADIM, o ser algo más que directora”, apuntó desde LT7 la vicepresidenta, Liliana Panseri. “Ella llevó a la gente a un estado de histeria, y salieron a los medios a decir que había maltrato. No entiendo qué es maltrato. Ahora, si querer poner ciertas reglas en el centro, para que esté todo bien, y bueno, debe ser maltrato”, agregó.