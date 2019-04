Rechazan pedido de Florencia Kirchner de permanecer más tiempo en Cuba

El Tribunal Federal Oral 5 rechazó el planteo de la defensa de Florencia Kirchner para extender su estadía en Cuba, donde se realiza un tratamiento médico, y la intimaron a que aporte la historia clínica completa. De esta manera, por ahora se mantiene vigente la fecha obligatoria de regreso del 4 de abril para la hija de la ex presidente Cristina Kirchner. Si la joven no se presenta, podrá ser declarada en rebeldía, indicaron fuentes judiciales. La defensa de Florencia Kichner, a cargo de Carlos Beraldi, había solicitado esta mañana un planteo para extender la estadía de la joven en Cuba hasta que finalice su tratamiento médico. Sin embargo, el tribunal rechazo el planteo y dejó firme la resolución que impone a la cineasta a regresar al país el 4 de abril, cuando se vence la autorización para permanecer fuera del país. La joven está procesada en la causa Los Sauces y también en la causa Hotesur, dos operaciones en donde se investiga el lavado de dinero a través de distintas maniobras que se habrían llevado adelante para canalizar dinero entregado por obras y concesiones públicas a Lázaro Baez y Cristóbal López. Junto a ella también está procesada su madre Cristina Fernández y su hermano, el diputado Máximo Kirchner. Esta mañana, la ex jefa de Estado dio cuenta de la presentación realizada por los abogados: “Solicitamos que se revoque la muy grave y absurda resolución que obliga a mi hija Florencia a interrumpir el tratamiento médico que está realizando en Cuba y regresar al país este jueves”, explicó la senadora en un mensaje a través de las redes sociales. La ex presidente difundió la presentación realizada por el abogado Carlos Beraldi, en la que afirmaba que “el estado de salud de Florencia y la recomendación médica de no viajar se encuentra debidamente certificado en el resumen de su Historia Clínica que expidió el CIMEQ y fue ratificado por el Cuerpo Médico Forense, a solicitud de este mismo Tribunal”. “No existe ningún acto procesal que requiera la presencia física de Florencia de manera inmediata, mucho menos si para ello debe interrumpir un tratamiento o someterse a un viaje que los médicos le piden expresamente que no realice”, argumentó la ex mandataria.