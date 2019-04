Rechazan las excarcelaciones de los imputados en la estafa del Galicia

La jueza de instrucción N°3, Josefina González Cabañas rechazó las excarcelaciones de los imputados detenidos por la mega estafa al banco Galicia en Corrientes.

Los seis imputados en la causa, Carlos Romero (ex oficial de crédito), Silvio Fernández (ex gerente del Banco), Horacio Gutnisky y su esposa Gabriela Pérez Bouchard, Marcos González Vila y Gatti, continuarán privados de su libertad. Las defensas apelarán el rechazo de González Cabañas.

La estafa millonaria contra la entidad crediticia del grupo Ayerza, entre otros fraudes, implicaba carpetas de créditos con nombres NN, sobre todo personas de escasos recursos que ni sabían que habían obtenido un empréstito, el dinero entre otras maniobras, se licuada en el descuento de cheques colocado dentro del mercado de la usura. Un sistema, que si la justicia sigue tirando del piolín, puede derivar en otras personas.

El Fiscal Gustavo Roubineau, que investiga el caso, cree que la causa, que se muestra muy compleja, puede derivar en dos delitos más como lavado de activos y asociación ilícita.

Otro de los modus operandi, era la apertura de cuentas, pequeños empresarios, que terminaban gestionando líneas de créditos de 250 o 500 mil pesos. Se trabajaba con la emisión de cheques, que circulaban y derivaban a otras cuentas. Las personas que abrían las cuentas, no tenían la capacidad económica para el posterior movimiento de dinero producto del irregular préstamo bancario.

En su edición del último día de octubre de 2018, 1588 advirtió sobre el revuelo que ya existía en la sucursal del Banco de Galicia en Corrientes. Una bomba que explotaría judicialmente semanas atrás.