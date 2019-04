“Quizas no estábamos a la altura”

Javier Mascherano y el Mundial de Rusia 2018: “Quizás no estábamos a la altura de la Selección”. El “Jefecito” hizo una dura autocrítica sobre el papel de Argentina en la última Copa del Mundo. Y defendió a Lionel Messi de las críticas. Luego que Lucas Biglia, Gonzalo Higuaín, Sergio “Kun” Agüero y hasta Lionel Messi hablaran de lo sucedido en el último Mundial, llegó el turno de Mascherano y su autocrítica tras Rusia 2018. “Nunca se le faltó el respeto a la figura del DT (Jorge Sampaoli)”, aseguró y reconoció que hubo reuniones con quien era el entrenador de la Selección Argentina durante el Mundial. “Antes de Nigeria nos reunimos con el cuerpo técnico porque era fundamental hacerlo, porque nos quedábamos afuera en primera ronda con Messi, lo que no es un detalle menor, y hubiera sido un fracaso gigante”, admitió el Jefecito. “Está claro que después se armó un lío gigante. Pero vos no podés entrar a jugar un partido tan trascendental con dudas. Y cuando la duda es general, hay que resolverlas. Porque no era un tema personal, sino grupal”, agregó. Mascherano añadió que las reuniones también se repitieron antes del partido de octavos de final, en el que Argentina quedó eliminado de Rusia 2018. “Antes de Francia pasó lo mismo que contra Nigeria. Tratar de resolver las dudas que podríamos tener en el campo de juego. El entrenador en ningún momento dejó de ser eso”, recalcó.