La Provincia estudia una “canasta correntina” de precios esenciales. Así lo adelantó el primer mandatario provincial, Gustavo Valdés, en el día en el que comienza a regir el Programa Precios Esenciales, anunciado a nivel nacional la semana pasada. El Gobernador indicó que la idea es hacer un acuerdo que incluya controles por parte del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, con los empresarios locales, para “evitar una carrera por aumentar los precios”. El primer mandatario ratificó, por otro lado, que viajará este martes a Buenos Aires y que la idea es seguir trabajando para “arribar a un buen punto sobre las regalías de Yacyretá y la deuda con Cammesa”. Recordó que días atrás expresó que se firmará un acuerdo para compensar deudas con la distribuidora, pero que “lo importante es que se reconozca la deuda para tener un saldo y poder cumplir con eso”. En otro orden de cuestiones, deslizó la posibilidad de que se cree una canasta correntina de precios que contemple a supermercados locales. Valdés indicó que el actual acuerdo está vigente en locales de las cadenas internacionales que tienen sucursales en Corrientes, pero “se dieron instrucciones al Ministerio de Economía para arribar a acuerdos de precios con supermercadistas locales”. “Queremos tranquilizar y tener referencias más firmes, respecto de valores de manera que no haya una carrera por aumentar”, dijo el Gobernador y adelantó que se estará “controlando firmemente desde el Ministerio”. En cuanto a las tarifas, destacó el freno que se impuso por seis meses a los incrementos y que a nivel provincial, la tarifa eléctrica no tuvo aumentos, más que los que estaban previstos desde el año pasado. Destacó que esta situación “nos permitió mantener la tarifa social en un valor estándar y eso alivia los bolsillos de los correntinos”. Más allá de esto, ratificó la realización de la Audiencia Pública sobre tarifas, ya que “tenemos que disparar los mecanismos que establece la ley”. una vez que se tengan con los valores del año pasado mantener los precios ver cuánto entra por regalías pero tenemos el compromiso. Por otro lado, dialogó sobre una información que se publicó en un diario nacional respecto de las mediciones del INDEC sobre la pobreza, recordando que “es un coletazo de la otra información”. “Venimos viendo errores de medición y se verá que estamos por lo menos 10 puntos debajo de lo que se conoció”, afirmó el mandatario, explicando que ese 49 por ciento no informaba sobre los ingresos”. Reconoció que “no somos de las provincias más ricas del país, pero hemos crecido y mantenido la actividad comercial, con subas de sueldos y paz social”. “El trabajo es lograr desarrollo y si no logramos hacerlo, no combatiremos la pobreza sin empleo”, cerró.