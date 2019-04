En mayo estarían los productos congelados en tres cadenas de supermercados

Productos con precios congelados llegarían en mayo a tres cadenas de supermercados de esta ciudad. En Corrientes, estos productos se podrán encontrar en las góndolas de tres comercios a partir del 29 de abril y habrá controles desde la Provincia, según comentó Juan José Ahmar, subsecretario de Comercio. Aclaró que cada zona del país tiene un listado diferente de costos, ya que influye el flete, aunque esta variación no superaría los $10. El Gobierno nacional acordó que 64 artículos de la canasta básica producidos por 16 empresas de primera línea mantendrán sus precios durante seis meses. Este acuerdo se encuentra dentro del programa Precios Cuidados que actualmente incluye 579 productos en todo el país con un descuento promedio del 25%. Así como dijo el representante de la Federación Económica de Corrientes (FEC) Daniel Cassiet, Ahmar sostuvo que el Gobierno provincial está preparando una medida similar pero a largo plazo. “Los productos que tendrán el precio congelado estarán dentro del programa Precios Cuidados, son productos esenciales. Estarán en las góndolas con una etiqueta que los identifique y los comercios deberán respetar este pedido. Si bien no nos mandaron la lista de los comercios adheridos, estimamos que son los mismos que están trabajando con este programa, que en Corrientes son tres: Carrefour, Walmart y Supermercados Día. En el país hay 2.500 puntos de venta y se aplicará desde el 29 de abril”, explicó Ahmar. En este sentido, agregó que “cada zona del país tiene un precio que depende del flete y del acuerdo al que han llegado”, pero aclaró que “la diferencia no supera los $10”. “Los comercios adheridos deberán tener todos estos productos en las góndolas y tendremos la facultad, si no están eximidos, de poder multar. Los fabricantes deberán tener la obligación de entregar la cantidad necesaria para que a los comerciantes no les falten estos productos”, indicó. El subsecretario de Comercio comentó también que hasta el momento hay sólo cinco productos indispensables dentro del programa Precios Cuidados, y ahora se amplían a 60. Al respecto señaló que “de los 579 productos en este programa, 60 serán esenciales y deberán estar identificados en las góndolas; lo importante es que lleguen estos productos a la provincia”. En relación a las marcas y la posibilidad de encontrarlas en los comercios locales, ya que muchas de las que se presentan en el listado no se encuentran hoy en los supermercados, dijo: “Esto es una continuidad o ampliación de los Precios Cuidados en Corrientes, por lo tanto los comercios adheridos, que son tres en la Capital, deberán contar con ellos”.