Presentarán el libro de Cristina Kirchner

Se conocieron algunos extractos de su publicación. El libro es “un recorrido íntimo por circunstancias y momentos de su vida, de la del país y de los años del gobierno más discutido y celebrado de la reciente democracia argentina”, describió la editorial. La ex presidenta Cristina Kirchner publicó un libro llamado “Sinceramente” en el que apunta a dar “una mirada y una reflexión retrospectiva para desentrañar algunos hechos y capítulos de la historia reciente y cómo han impactado en la vida de los argentinos” y en la suya también. “Hicieron y siguen haciendo todo lo posible para destruirme. Creyeron que terminarían abatiéndome. Es claro que no me conocen. Por eso les ofrezco una mirada y una reflexión retrospectivas para desentrañar algunos hechos y capítulos de la historia reciente. Hoy que el país está en completo retroceso político, económico, social y cultural espero que al leer estas páginas podamos pensar y discutir sin odio, sin mentiras y sin agravios. Estoy convencida que es el único camino para volver a tener sueños, una vida mejor y un país que nos cobije a todos y todas”, sostiene la senadora nacional en la contratapa de la obra. Saldrá a la venta el viernes.