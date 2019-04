Policía acusado de supuesto hurto fue puesto en disponibilidad

El ca­bo de la Po­li­cía de Co­rrien­tes acu­sa­do de su­pues­to hur­to de mer­ca­de­rí­as, en un su­per­mer­ca­do chi­no de la ca­pi­tal pro­vin­cial, fue apar­ta­do en for­ma pre­ven­ti­va de sus fun­cio­nes. Des­de la Je­fa­tu­ra de la ins­ti­tu­ción de se­gu­ri­dad dis­pu­sie­ron su “pa­se a si­tua­ción de re­vis­ta” mien­tras du­re el pro­ce­so in­ves­ti­ga­ti­vo en el que in­ter­vie­ne la Jus­ti­cia. En de­cla­ra­cio­nes pú­bli­cas, el abo­ga­do de­fen­sor del efec­ti­vo sos­pe­cha­do des­co­no­ció la de­nun­cia en su con­tra y apun­tó con­tra el co­mer­cian­te ex­tran­je­ro, quien ra­di­có una acu­sa­ción for­mal en la co­mi­sa­ría sec­cio­nal De­ci­mo­sex­ta. De acuer­do con la in­for­ma­ción co­no­ci­da, en la no­che del mar­tes 16 de abril, el pro­pie­ta­rio del su­per­mer­ca­do que se ha­lla en ave­ni­da Ra­úl Al­fon­sín y Me­dra­no, en el ba­rrio San Jo­sé, lla­mó al 911 pa­ra aler­tar so­bre un de­li­to. Al lle­gar una pa­tru­lla, el res­pon­sa­ble del co­mer­cio se­ña­ló a una ca­je­ra co­mo pre­sun­ta cóm­pli­ce del po­li­cí­a, iden­ti­fi­ca­do co­mo Juan C. T., quien ves­tía de ci­vil. Am­bas per­so­nas, se­gún la acu­sa­ción, no abo­na­ron al­gu­nas mer­ca­de­rí­as que pa­sa­ron por en­ci­ma del “ti­que­ro”, al­go que el due­ño del lu­gar di­jo ad­ver­tir de for­ma in­me­dia­ta me­dian­te imá­ge­nes de una cá­ma­ra de se­gu­ri­dad. Y que al ser “des­cu­bier­tos” la em­ple­a­da se ofre­ció a abo­nar la su­ma “fal­tan­te”. Ru­bén Lei­va, pro­fe­sio­nal del de­re­cho que de­fien­de al efec­ti­vo en cues­tión, di­jo el jue­ves en de­cla­ra­cio­nes a Ra­dio Dos que “en nin­gún mo­men­to fue de­nun­cia­do, no se le atri­bu­ye nin­gún ro­bo, ni a él ni a su pa­re­ja (la ca­je­ra)”. El de­fen­sor cues­tio­nó “el ac­cio­nar de es­tas per­so­nas, que su­bie­ron el vi­deo (a re­des so­cia­les) y acu­sa­ron fal­sa­men­te”. En es­te sen­ti­do, afir­mó que el due­ño del su­per­mer­ca­do chi­no ha­bría lle­va­do ade­lan­te la es­tra­te­gia pa­ra des­pe­dir a la ca­je­ra, a quién te­nía que blan­que­ar. Sin em­bar­go, exis­te una de­nun­cia pe­nal y es por ello que, in­me­dia­ta­men­te, ac­cio­na la Di­rec­ción de Asun­tos In­ter­nos de la ins­ti­tu­ción de se­gu­ri­dad. A su vez, la Fis­ca­lía Co­rrec­cio­nal en tur­no, a car­go de Ma­ría An­drea Gon­zá­lez, dis­pu­so “el ini­cio de ac­tua­cio­nes ju­di­cia­les”. An­te es­te pa­no­ra­ma, el pro­pio Je­fe de Po­li­cí­a, co­mi­sa­rio ge­ne­ral Fé­lix Bar­bo­za, re­sol­vió “dis­po­ner el pa­se a si­tua­ción de re­vis­ta” del ca­bo in­vo­lu­cra­do en la cau­sa, quien has­ta en­ton­ces se de­sem­pe­ña­ba co­mo nu­me­ra­rio de la co­mi­sa­ría sec­cio­nal Cuar­ta. Es­ta me­di­da es na­da más que pre­ven­ti­va. No im­pli­ca la cul­pa­bi­li­dad del fun­cio­na­rio, sir­ve pa­ra tras­pa­ren­tar la in­ves­ti­ga­ción. Lue­go, de­pen­de de la re­so­lu­ción de la Jus­ti­cia si vol­ve­rá o no a de­sem­pe­ñar­se en su car­go.