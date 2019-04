Pobreza Argentina: así nos ve el mundo

Argentina es el lugar donde es más difícil sobrevivir. Un artículo internacional describe el duro escenario de la economía argentina y califica nuestro país como el lugar donde es más difícil sobrevivir. El panorama económico de Argentina es cada vez menos alentador y de ello dan cuenta artículos de medios internacionales donde queda reflejada la difícil situación de pobreza que existe en nuestro país y cómo nos ve el mundo. Un artículo de la BBC relata la historia de Mabel, una empleada doméstica que detalló la complicada situación económica de su familia. Su marido es transportista y tiene una hija de 6 años: “A mi marido ya nadie lo contrata y a mí no me alcanza la plata para llegar a fin de mes”, reveló la mujer. “Hace mucho tiempo que no puedo comprarle fruta a mi hija. El otro día me dijo: ‘Tengo hambre mamá'”, detalló. La realidad de Mabel, no dista de la de muchos argentinos que no logran llegar a fin de mes y donde, según también relata el medio internacional, miles de personas que forman la clase trabajadora de Argentina corren riesgo de caer en la pobreza. Así nos ve el mundo. Tal como indican las estadísticas oficiales de 2018 que acaba de revelar el gobierno, el 32% de los argentinos es pobre, un aumento del 6,3% con respecto al año anterior.